В российском МИД возмутились осквернением памятника Рокоссовскому в Польше

https://static.news.ru/photo/269ab87c-d336-11ea-a091-fa163e074e61_660.jpg Фото: РВИО

Министерство иностранных дел России выразило глубокое возмущение в связи с актом вандализма в отношении памятника маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому в польском городе Легница. Об этом сказано в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Там обратили внимание, что польские власти своего отношения «к этому безобразному происшествию публично до сих пор не выразили».

Обращает на себя внимание тот факт, что в очередной раз акт вандализма совершён на территории воинского захоронения, хотя Варшава неоднократно заверяла, что такие объекты пользуются неприкосновенностью и должны охраняться, — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Как писал NEWS.ru, памятник Рокоссовскому с муниципального кладбища в Легнице неизвестные похитили в ночь на 30 июля. Вскоре после исчезновения скульптуру нашли на одной из городских улиц, однако вандалы лишили памятник головы. Полиция ищет недостающий фрагмент и виновных в этом деянии.

Памятник был отлит в 1987 году, до 1992 года он стоял в Легнице на площади, которая тогда называлась площадью Польско-советской дружбы, а теперь носит имя Львовских орлят. Затем скульптура была передана музею Советской армии, а с 2019 года стала частью экспозиции местного Музея меди, организованной на советском военном кладбище.

Рокоссовский родился в 1896 году в Варшаве, бывшей тогда частью Российской империи. В годы Великой Отечественной войны он служил в советской армии, командовал корпусами, армиями и фронтами, в 1944 году получил звание маршала. В 1949 году по просьбе польских властей, направленной Иосифу Сталину, Рокоссовского направили в Польшу для прохождения службы на посту министра национальной обороны. В этом качестве он работал до 1956 года.