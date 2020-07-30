Памятник Рокоссовскому похитили с кладбища в Польше и обезглавили

https://static.news.ru/photo/a2468480-d28f-11ea-b962-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Зеликов/ТАСС

Неизвестные похитили памятник польскому и советскому военачальнику Константину Рокоссовскому с муниципального кладбища в городе Легница на западе Польши.

Об этом сообщает портал Fakty.lca.pl. Похищенный памятник был частью открытой экспозиции музея, расположенного в районе захоронения красноармейцев. Вскоре после исчезновения скульптуру нашли на улице в Легнице, однако вандалы лишили памятник головы. Полиция ищет недостающий фрагмент и виновных в этом деянии.

Рокоссовский родился в 1896 году в Варшаве, бывшей тогда частью Российской империи. В годы Великой Отечественной войны он служил в советской армии, командовал корпусами, армиями и фронтами, в 1944 году получил звание маршала. В 1949 году по просьбе польских властей, обращённой к Сталину, Рокоссовского направили в Польшу для прохождения службы на посту министра национальной обороны. В этом качестве он работал до 1956 года.

Ранее NEWS.ru писал о случае вандализма в Литве, где неизвестные залили краской памятник советскому солдату.