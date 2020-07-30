Памятник Рокоссовскому похитили с кладбища в Польше и обезглавили

Неизвестные похитили памятник польскому и советскому военачальнику Константину Рокоссовскому с муниципального кладбища в городе Легница на западе Польши.
Об этом
Рокоссовский родился в 1896 году в Варшаве, бывшей тогда частью Российской империи. В годы Великой Отечественной войны он служил в советской армии, командовал корпусами, армиями и фронтами, в 1944 году получил звание маршала. В 1949 году по просьбе польских властей, обращённой к Сталину, Рокоссовского направили в Польшу для прохождения службы на посту министра национальной обороны. В этом качестве он работал до 1956 года.
Ранее NEWS.ru писал о случае вандализма в Литве, где неизвестные залили краской памятник советскому солдату.
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