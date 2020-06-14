В Литве вандалы залили краской памятник советскому солдату

Неизвестные осквернили памятник Герою Советского Союза Афанасию Лошакову, установленный на кладбище в литовском посёлке Шета. Вандалы залили монумент красной краской.
Инцидент произошёл 14 июня. Местные власти выступили с осуждением поступка злоумышленников,
Градоначальник Валентинас Тамулис заявил о нетерпении к хулиганскому поведению. Он выразил надежду, что виновных удастся найти.
Участник Великой Отечественной войны Афанасий Лошаков погиб в бою в 1944 году и был похоронен в посёлке Шета.
Как ранее писал NEWS.ru, в России Государственная дума одобрила введение уголовной ответственности за уничтожение или порчу памятников защитникам Отечества.
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