В России сочли фарсом желание Украины судиться из-за керченского инцидента

https://static.news.ru/photo/bb83e9fc-9b34-11ea-a37f-fa163e074e61_660.jpg Фото: AvakovArsen/twitter.com/Global Look Press

Намерение киевских властей отсудить у России компенсацию за задержание кораблей в Керченском проливе — не более чем фарс. Такое мнение высказал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

По его словам, очередная вспышка активности украинского МИД доказывает, что в Киеве «ничего не поняли и ничему не научились».

Он подчеркнул, что военнослужащие соседнего государства полтора года назад были вовлечены президентом Петром Порошенко в преступную провокацию в районе Крымского моста. Их освобождение стало жестом доброй воли со стороны России. Однако расценивать это как уступку не следует, дал понять Молохов.

Команда нынешнего главы государства Владимира Зеленского продолжает с «упорством, достойным лучшего применения, конфронтационную политику своего предшественника», выразил сожаление он.

Наилучшим ответом в данной ситуации мог бы стать скорейший созыв Международного общественного трибунала по керченскому инциденту и другим преступлениям украинской военщины, однако из-за эпидемии коронавируса проведение этого мероприятия пока отложено, — цитирует Молохова РИА Новости.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что 22 мая страна планирует подать в Международный трибунал по морскому праву меморандум по инциденту в Керченском проливе. Киев намерен требовать материальной и моральной компенсации.

Суда Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были захвачены российскими спецслужбами в результате инцидента в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Они нарушили госграницу России, после чего катера пограничной службы открыли по ним огонь. Украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а Служба безопасности Украины и Генпрокуратура — по факту ведения агрессивной войны.