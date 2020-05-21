В России сочли фарсом желание Украины судиться из-за керченского инцидента

Намерение киевских властей отсудить у России компенсацию за задержание кораблей в Керченском проливе — не более чем фарс. Такое мнение высказал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
По его словам, очередная вспышка активности украинского МИД доказывает, что в Киеве «ничего не поняли и ничему не научились».
Он подчеркнул, что военнослужащие соседнего государства полтора года назад были вовлечены президентом Петром Порошенко в преступную провокацию в районе Крымского моста. Их освобождение стало жестом доброй воли со стороны России. Однако расценивать это как уступку не следует, дал понять Молохов.
Команда нынешнего главы государства Владимира Зеленского продолжает с «упорством, достойным лучшего применения, конфронтационную политику своего предшественника», выразил сожаление он.
Наилучшим ответом в данной ситуации мог бы стать скорейший созыв Международного общественного трибунала по керченскому инциденту и другим преступлениям украинской военщины, однако из-за эпидемии коронавируса проведение этого мероприятия пока отложено, — цитирует Молохова РИА Новости.
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что 22 мая страна планирует подать в Международный трибунал по морскому праву меморандум по инциденту в Керченском проливе. Киев намерен требовать материальной и моральной компенсации.