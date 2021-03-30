В правительстве РФ сообщили о сокращении госаппарата

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Россия готова восстанавливать связи с Европейским союзом, но лишь в том случае, если будет проявлена встречная заинтересованность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе разговора в формате видеоконференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В пресс-службе Кремля сообщили, что в числе прочего стороны обсудили положение дел в отношениях между Россией и Евросоюзом. С российской стороны вновь заявлено о готовности к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия...