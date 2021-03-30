В правительстве РФ сообщили о сокращении госаппарата

Численность государственного аппарата будет уменьшена почти на 10%. Об этом сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
В интервью «Известиям» Григоренко, в частности,
Также сокращена и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах — на 213 единиц, а в территориальных органах — на 31 642 единицы, — сказал вице-премьер.
По словам Дмитрия Григоренко, нынешнее сокращение стало одним из самых масштабных за последние годы.
Ранее стало известно, что в аппарате генпрокурора РФ произошли крупные сокращения. Так, Игорь Краснов сократил должности сразу трёх своих заместителей, перераспределив их обязанности на других сотрудников. Кроме того, генпрокурор направил предложение президенту России Владимиру Путину, который, в свою очередь, издал указ, согласно которому число заместителей Краснова сократилось до десяти человек. Также свои посты покинули некоторые советники и помощники. Об этом писал NEWS.ru.