Закон о праве правительства РФ вводить режим ЧС на территории страны сведёт риски быстрого распространения коронавируса к минимуму.
Таким образом люди смогут получать всю необходимую лечебную и профилактическую помощь своевременно. Об этом заявил координатор Бюро расследований ОНФ Антон Гетта.
Он подчеркнул, что, в частности, речь идёт о смягчении 44 ФЗ о государственных закупках для приобретения таких товаров, как лекарства, перчатки, маски, которые необходимы для профилактики.
Принятые поправки — экстренный ответ на вызовы, стоящие перед страной в непростых условиях распространения вируса COVID-19, — сказал Гетта.
Как ранее писал NEWS.ru, Совет Федерации принял решение одобрить закон о наделении российского правительства дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса. Согласно документу, кабмин сможет самостоятельно вводить режим ЧС.
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