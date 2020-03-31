https://static.news.ru/photo/0e07ffa2-7361-11ea-9ed8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Закон о праве правительства РФ вводить режим ЧС на территории страны сведёт риски быстрого распространения коронавируса к минимуму.

Таким образом люди смогут получать всю необходимую лечебную и профилактическую помощь своевременно. Об этом заявил координатор Бюро расследований ОНФ Антон Гетта.

Он подчеркнул, что, в частности, речь идёт о смягчении 44 ФЗ о государственных закупках для приобретения таких товаров, как лекарства, перчатки, маски, которые необходимы для профилактики.

Принятые поправки — экстренный ответ на вызовы, стоящие перед страной в непростых условиях распространения вируса COVID-19, — сказал Гетта.

Как ранее писал NEWS.ru, Совет Федерации принял решение одобрить закон о наделении российского правительства дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса. Согласно документу, кабмин сможет самостоятельно вводить режим ЧС.