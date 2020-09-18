В Общественной палате осудили критикующих ЦИК экспертов

Председатель Координационного совета Общественной палаты России по контролю за голосованием Максим Григорьев осудил поведение политологов и наблюдателей, отказавшихся обсуждать с главой ЦИК итоги единого дня голосования.
Он отметил, что существует множество самопровозглашённых экспертов в области избирательного права, которые пытаются срывать мероприятия без исключительного отношения к своим персонам,
Система общественных палат регулярно принимает участие в мероприятиях Центризбиркома. Вместе с нами работают несколько тысяч общественных организаций в этой системе и эксперты. Мы не видим проблем взаимодействия с ЦИК. Избиркомы в регионах также постоянно взаимодействуют с экспертами, — отметил Григорьев.
Ранее ряд экспертов критиковали новую систему доступа к базам данных ЦИК при проведении единого дня голосования, что мешало наблюдателям следить за ходом выборов.
Председатель ЦИК Элла Памфилова назначила встречу с экспертами для обсуждения вопросов и претензий на 23 сентября, однако некоторые из них официально заявили о том, что не пойдут на мероприятие.
Как сообщал NEWS.ru, глава ЦИК назвала недостоверными данные о нарушениях в ходе выборов, обнародованные движением «Голос».
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