В Общественной палате осудили критикующих ЦИК экспертов

https://static.news.ru/photo/c7127eb2-f9be-11ea-b0a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Председатель Координационного совета Общественной палаты России по контролю за голосованием Максим Григорьев осудил поведение политологов и наблюдателей, отказавшихся обсуждать с главой ЦИК итоги единого дня голосования.

Он отметил, что существует множество самопровозглашённых экспертов в области избирательного права, которые пытаются срывать мероприятия без исключительного отношения к своим персонам, пишут «Известия».

Система общественных палат регулярно принимает участие в мероприятиях Центризбиркома. Вместе с нами работают несколько тысяч общественных организаций в этой системе и эксперты. Мы не видим проблем взаимодействия с ЦИК. Избиркомы в регионах также постоянно взаимодействуют с экспертами, — отметил Григорьев.

Ранее ряд экспертов критиковали новую систему доступа к базам данных ЦИК при проведении единого дня голосования, что мешало наблюдателям следить за ходом выборов.

Председатель ЦИК Элла Памфилова назначила встречу с экспертами для обсуждения вопросов и претензий на 23 сентября, однако некоторые из них официально заявили о том, что не пойдут на мероприятие.

Как сообщал NEWS.ru, глава ЦИК назвала недостоверными данные о нарушениях в ходе выборов, обнародованные движением «Голос».