В НАТО выразили готовность к диалогу с Россией

В Североатлантическом альянсе признают сложность отношений с РФ, но стремятся к их улучшению, в частности через диалог в рамках Совета Россия — НАТО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием Североатлантического совета на уровне министров обороны, назначенным на 21–22 октября, передаёт РИА Новости.

Нам очень жаль, что мы оказались в такой ситуации. Мы убеждены в том, что когда напряжение возрастает, то очень важно продолжать диалог, мы продолжаем выступать за диалог с Россией в рамках Совета Россия — НАТО, — сказал Столтенберг.

Ранее представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер высказался за скорейшее проведение Совета Россия — НАТО. Он назвал этот формат важной площадкой для продолжения диалога сторон. Дипломат отметил, что Альянс использует двойной подход, с одной стороны, усиливая возможности обороны и сдерживания, а с другой — обозначая готовность к диалогу.

С начала ноября Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства РФ. Для связи с Альянсом останется посол в Бельгии.