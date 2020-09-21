В МИД заявили о возможности продления СНВ-3 на короткий срок

https://static.news.ru/photo/ccd21358-fc3e-11ea-aba8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона предпочла бы продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) на пять лет, однако готова и к более короткому сроку.

Он отметил, что если период действия нового договора станет настолько коротким, что стороны не смогут ни о чём договориться, то это станет плохим решением, «хотя всё же лучше, чем ничего».

Мы предпочли бы, конечно, пятилетний срок. Но если США к этому не готовы — о чем мы сожалеем, — то возможно продление на меньший период. <...> Но мы не будем платить запрашиваемую американцами цену за продление даже на пять лет, не говоря уже о менее продолжительном периоде, — подчеркнул он в интервью «Коммерсанту».

Дипломат добавил, что в Москве не хотят продления договора во что бы то ни стало, а настроены на попытки договориться о чём-то новом. При этом со стороны США такого желания нет.

По большому счёту разницы нет, когда мы не договоримся — прямо сейчас или через какой-то непродолжительный период после истечения нынешнего срока действия ДСНВ, — добавил он.

Рябков также прокомментировал высказывание кандидата в президенты США Джо Байдена, который пообещал продлить СНВ-3 на пять лет в случае избрания. По словам российского дипломата, РФ будет искать решения вне зависимости от исхода выборов президента.

Мы ведём консультации и продолжим эту работу с полным осознанием ответственности за происходящее и фокусировкой политической воли именно сейчас. Мы не раскладываем пасьянсы, пытаясь просчитать, какие карты у кого будут на руках в той или иной ситуации, — заключил он.

Ранее Биллингсли сообщил, что Вашингтон выдвинет новые условия продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, если Москва не примет их предложение до окончания президентской гонки в Соединённых Штатах. Он подчеркнул, что американская сторона не будет продлевать договор, если до февраля РФ и США не выйдут на предложенное соглашение, так как он невыгоден. Биллингсли считает, что любой будущий договор должен стать многосторонним и предполагать участие Китая.

Договор СНВ-3 был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года и вступил в силу в 2011 году. Соглашение рассчитано на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости ещё на пять. Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Договор сменил истекший в декабре 2009 года СНВ-1. По обоюдному согласию действие ДСНВ может быть продлено не более чем до 2026 года. Москва уже неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением данного вопроса.

Вашингтон на разных уровнях подчёркивал важность участия в переговорах Пекина для разработки нового трёхстороннего ядерного соглашения между РФ, КНР и США. Поднебесная идею отвергла. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва поддерживает пролонгацию ДСНВ без предварительных условий. Межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня 2020 года, писал NEWS.ru.