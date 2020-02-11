https://static.news.ru/photo/34ff87bc-4c9f-11ea-ac9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Высказывания украинской стороны ставят под угрозу возможность проведения новой встречи лидеров «нормандской четвёрки» в апреле. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

По его словам, Незалежная не выполнила до конца положения парижских договорённостей по урегулированию украинского кризиса. В декабре Киев, Донецк и Луганск обязались развести силы на трёх новых участках линии соприкосновения, провести обмен удерживаемыми лицами и закрепить в украинском законодательстве «формулу Штайнмайера».

Пока из этого списка состоялся только обмен удерживаемых лиц. Остальное не выполнено, — подчеркнул Руденко в интервью РИА Новости.

Он пояснил, что без прогресса в реализации остальных положений парижского пакета провести саммит в апреле вряд ли удастся.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на проведение встречи в «нормандском формате» через два месяца в Берлине.