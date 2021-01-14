В МИД России увидели риск дальнейшей деградации отношений с США

https://static.news.ru/photo/7c8480e4-5714-11eb-91ae-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России сожалеют о том, что полноценные партнёрские отношения с уходящей администрацией президента США Дональда Трампа так и не удалось наладить. При этом Москва понимает, что риски ухудшения отношений с Соединёнными Штатами сохраняются и при новой команде Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, всё это произошло не по вине России. К этому, подчеркнула она, привели «недружественные и деструктивные шаги США, направленные на углубление кризиса в двусторонних делах». Американская сторона заблокировала все позитивные сдвиги в двустороннем сотрудничестве, записав Россию во враги Америки, сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Вести с нами диалог языком угроз и запугивания с целью добиться односторонних уступок бесперспективно, контрпродуктивно. Мы осознаём риск возможной дальнейшей деградации ситуации, однако выбор в данном случае за американцами, — цитирует Захарову ТАСС.

Она призвала американскую сторону прекратить манипуляции общественным мнением и прекратить нагнетать русофобские настроения. Со своей стороны Москва готова обсуждать «совместно накопленные раздражители», если у Вашингтона появится такой интерес, подчеркнула она.

Трамп стал президентом США в январе 2017 года. Политические оппоненты обвиняли его в связях с Россией, в то время как Белый дом и Кремль неоднократно утверждали, что это ложь. Президентство Трампа сопровождалось многочисленными скандалами и разрывом важнейших международных соглашений, в том числе в сфере контроля за вооружениями.

Трамп оказался единственным политиком в истории страны, дважды подвергнутым процедуре импичмента.

Инаугурация нового американского лидера Байдена назначена на 20 января.

Как писал NEWS.ru, Захарова заявила, что Россия рассчитывает на готовность новой администрации США сделать выбор в пользу конструктивного взаимодействия по вопросам международной безопасности.