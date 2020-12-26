МИД РФ шутливо прокомментировал письмо посла США Санта-Клаусу

https://static.news.ru/photo/b900783c-477b-11eb-ba80-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
МИД России в шутливой форме прокомментировал письмо посла США в РФ Джона Салливана, которое он адресовал Санта-Клаусу.
Уважаемый посол, Санта осуществил вашу мечту о вакцинации? Если нет, то у нашего Деда Мороза есть для вас подарок: вакцина «Спутник V» одобрена для применения людьми старше 60 лет, — говорится в сообщении на странице российского МИД в Twitter.
Dear Ambassador,
Did Santa fulfill your dream about vaccination? If not, our Grandfather Frost has a present (or three) for you:
20 ноября американскому политику исполнился 61 год.
Ранее посольство США в Москве опубликовало в Facebook несколько фотографий, приуроченных к подготовке к Новому году. Также на странице было размещено письмо Джона Салливана Санта-Клаусу, в котором он рассказал, что «хорошо себя вёл в течение года», носил маску и соблюдал социальную дистанцию. В качестве подарка посол попросил для себя беговые кроссовки, хоккейную клюшку и вакцину от коронавируса.
Как сообщал NEWS.ru, Министерство здравоохранения России одобрило начало вакцинации людей старше 60 лет препаратом «Спутник V». По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, испытания вакцины подтвердили её безопасность и эффективность.