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МИД РФ шутливо прокомментировал письмо посла США Санта-Клаусу

15:57, 26 декабря 2020 220
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МИД России в шутливой форме прокомментировал письмо посла США в РФ Джона Салливана, которое он адресовал Санта-Клаусу.

Уважаемый посол, Санта осуществил вашу мечту о вакцинации? Если нет, то у нашего Деда Мороза есть для вас подарок: вакцина «Спутник V» одобрена для применения людьми старше 60 лет, — говорится в сообщении на странице российского МИД в Twitter.

20 ноября американскому политику исполнился 61 год.

Ранее посольство США в Москве опубликовало в Facebook несколько фотографий, приуроченных к подготовке к Новому году. Также на странице было размещено письмо Джона Салливана Санта-Клаусу, в котором он рассказал, что «хорошо себя вёл в течение года», носил маску и соблюдал социальную дистанцию. В качестве подарка посол попросил для себя беговые кроссовки, хоккейную клюшку и вакцину от коронавируса.

Как сообщал NEWS.ru, Министерство здравоохранения России одобрило начало вакцинации людей старше 60 лет препаратом «Спутник V». По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, испытания вакцины подтвердили её безопасность и эффективность.

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