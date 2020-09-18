В МИД Латвии предложили создать миссию ООН по правам человека в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/0e58e666-f9c5-11ea-8de2-fa163e074e61_660.jpg Минск Фото: Unsplash

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил создать Миссию ООН по надзору за правами человека в Белоруссии. Об этом он заявил во время специальных дебатов Совета ООН по правам человека.

Министр призвал Верховного комиссара ООН по правам человека подготовить доклад о ситуации с соблюдением прав человека в Белоруссии и для этой цели создать в Белоруссии Миссию ООН по надзору за соблюдением прав человека, — цитирует ТАСС сообщение МИД Латвии.

Ринкевичс призвал спецдокладчиков ООН по вопросам свободы СМИ, пыток, защиты прав человека и по вопросам насилия против женщин также принять участие в оценке ситуации в Белоруссии.

Он подчеркнул, что власти Белоруссии должны прекратить задерживать журналистов и устраивать репрессии против гражданского общества. По его словам, Латвия будет продолжать оказывать поддержку белорусам в их борьбе за демократию.

Как писал NEWS.ru, во время выборов в Белоруссии имели место манипуляции с избирательным процессом, а также подтасовки на этапе подсчёта голосов. Об этом сообщила спецдокладчик Совета по правам человека (СПЧ) ООН по ситуации в Белоруссии Анаис Маран. Избирательное поле, по её словам, было «очищено», чтобы не допустить участия в выборах трёх наиболее популярных кандидатов. За этим последовали подтасовки на этапе подсчёта голосов, которые и поставили под сомнение избирательную легитимность действующего президента.

Уже шестую неделю подряд в стране проходят массовые демонстрации. Участники акций протеста требуют отставки президента Александра Лукашенко и считают, что результаты голосования сфальсифицированы, а на выборах победила экс-кандидат Светлана Тихановская.