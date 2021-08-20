В Крыму назвали «злобной отрыжкой» очередные санкции Украины

Новые санкции Украины, которые затронули Крым, являются не более чем информационным шумом и «злобной отрыжкой». Об этом РИА Новости сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Результат от этих санкций нулевой. Вводить их против крымских СМИ — это очень по-украински, затрат никаких, впрочем, как и последствий. Злобная отрыжка «Крымской платформы», бестолковое и бесполезное действо, прикрытое информационным шумом, — отметил политик.

В свою очередь Крючков предложил ответные действия. Так, квартиру президента Украины Владимира Зеленского, которая расположена на Южном берегу Крыма, он рекомендовал передать телеканалу «Крым 24» в качестве видовой студии.

По его словам, у украинских политиков достаточно много хорошей недвижимости в Крыму. Её можно передать крымским газетам, журналам и сайтам. Квартиры стоит переоборудовать под дома отдыха и пансионаты, заключил Крючков.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил о введении санкций против ряда СМИ в Крыму и некоторых российских граждан, причастных к «преследованию» граждан на полуострове.

Ранее стало известно, что правительство России ввело персональные санкции против главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и Данилова. Данное решение является зеркальным ответом на недружественные шаги Киева, который ввёл санкции после присоединения Крыма к России и в дальнейшем неоднократно расширял перечень ограничений.