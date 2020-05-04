В Крыму оценили спор посла Украины и Шрёдера по поводу возврата полуострова

https://static.news.ru/photo/4d4835e6-8de3-11ea-9663-fa163e074e61_660.jpg Герхард Шрёдер Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера можно заранее назвать победителем пари, которое было предложено ему послом Украины в ФРГ. Такое мнение высказал заместитель председателя Общественной палаты Крыма политолог Александр Форманчук. По его словам, спор о возвращении Крыма в состав Незалежной в очередной раз демонстрирует тот «националистический бред», которым живёт правящая верхушка Украины.

Пандемия, похоже, не только не образумила, а недомогание перешло в стадию националистической горячки, раз посол позволяет себе делать такого рода заявления, — заявил он в интервью РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что сама формулировка украинского посла неприемлема для дипломатического работника. Что касается возвращения Крыма в состав Украины, то очевидно, что этого никогда не будет, считает Форманчук.

Конечно, уже сегодня Шрёдер это пари выиграл. А если говорить о перспективах, то Мельник, несмотря на свой более молодой возраст по отношению к экс-канцлеру, не увидит Крым в составе Украины, — подытожил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру поспорить, что Крым вернётся в состав Украины в скором времени.

До этого экс-канцлер ФРГ высказал мнение, что ни один российский президент не отдаст Украине Крым. Он также выступил за отмену введённых ЕС антироссийских санкций после присоединения Крыма. Политик призвал к сотрудничеству с Россией, подчёркивая, что это особенно важно на фоне пандемии коронавирурсной инфекции.