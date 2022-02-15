В Кремле прокомментировали влияние российских учений на ситуацию в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что право России проводить учения на своей территории не подлежит обсуждению, как и аналогичное право других стран. По его словам, которые приводит ТАСС, напряжённую обстановку в Европе провоцируют не учения России, а скопление украинских войск вблизи линии разграничения в Донбассе и заявления США о якобы скором начале войны.

Мы всегда говорили, что после того, как завершаются учения, <...> войска возвращаются в места постоянной дислокации. Так происходит и на этот раз, — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения Южного и Западного военного округов приступили к возвращению в гарнизоны после масштабных военных учений, в которых приняли участие все военные округа и флоты. Часть учений проходила совместно с военными Белоруссии.

Как заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, подразделения приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн. Также Минобороны России опубликовало кадры вывода танков с учений.