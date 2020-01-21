Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил почему поправки к Конституции по предложению главы государства начали готовить уже на следующий день, а спустя меньше, чем неделю появился и законопроект с поправками.
Любые инициативы, которые озвучиваются главой государства, встречаются с большим вниманием. И реализация этих инициатив, их обсуждение всегда осуществляются в исключительно приоритетном порядке, — прокомментировал Песков.
На уточняющий вопрос о сроках Песков ответил, что «каких-то чётких дат мы не ставим, но очевидно, что в „долгий ящик“ ничего откладываться не будет».
Законопроект с предлагаемыми изменениями был внесён президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму 20 января. Полный текст поправок
Президент выступил с посланием парламенту 15 января, в котором среди прочего
Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что готовящиеся поправки в Конституцию защитят суверенитет страны от вмешательства Европейского суда по правам человека. По мнению сенатора, инстанция начала по-своему толковать Конвенцию по правам человека, нарушения положений которой и являются основанием для жалобы туда. В качестве примера он при этом привёл легализацию гомосексуальных браков и абортов, писал NEWS.ru.
При этом толкование Конвенции входит в полномочия ЕСПЧ. Более того, РФ при ратификации Конвенции признала обязательную юрисдикцию Европейского суда по правам человека по толкованию и применению Конвенции и протоколов к ней, приняв специальный федеральный закон в марте 1998 года.
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