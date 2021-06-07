В Кремле потребовали от Протасевича объяснить слова о финансировании NEXTA

https://static.news.ru/photo/22766da4-c778-11eb-82b0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова задержанного в Белоруссии сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича о финансировании его медиа бизнесменом с Урала. Представитель Кремля потребовал от него или от белорусской стороны разъяснений, передаёт ТАСС.

Он подчеркнул , что никто не произносил фамилию владельца компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина, которого СМИ связали с описанным Протасевичем предпринимателем.

Наверное, это он (Протасевич. — NEWS.ru) или белорусская сторона должна разъяснить, о ком идёт речь. Вряд ли здесь нужно в кошки-мышки играть, — сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Мазепин отрицает свою причастность к финансированию белорусской оппозиции.

Наверное, о ком-то другом говорил Протасевич, а он сам не уточнил. И белорусская сторона не уточнила, — заключил представитель Кремля.

Накануне Мазепин заявил, что не финансировал Telegram-канал NEXTA. Он отметил, что действительно имеет отношение к компаниям, в названии которых фигурирует Урал, но это не доказывает его причастность к перечислению денег оппозиции соседней страны.

Государственный белорусский канал ОНТ 3 июня показал интервью с Протасевичем. В нём оппозиционер взял на себя ответственность за организацию протестов в Белоруссии, рассказал в подробностях о подготовке силового захвата власти, а также назвал имена своих сторонников. Протасевич также сообщил, что проект NEXTA финансировался российским олигархом, но не назвал его имя, а штаб Светланы Тихановской — литовскими бизнесменами. Также в интервью он плакал и выражал надежду, что белорусские силовики не выдадут его властям непризнанной Донецкой народной республики. При этом его адвокат Инесса Оленская сообщила, что не видела подзащитного уже неделю.

Протасевич был арестован 23 мая, когда самолёт ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после ложных сообщений о минировании со стороны белорусского диспетчера. Самолёт сопровождал военный истребитель. Вместе с ним была задержана его девушка, россиянка София Сапега, которую арестовали на два месяца.