В Кремле отреагировали на задержание россиян в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/87481356-d24e-11ea-a50c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва пока не имеет полной информации о ситуации с российскими «наёмниками», которые, предположительно, прибыли в Белоруссию для дестабилизации обстановки перед выборами. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Мы знаем, что 33 гражданина были задержаны в Белоруссии, 200 ещё в розыске. Отсутствует информация о противоправных действиях, которые могли бы стать причиной, — приводит его слова РИА Новости.

По словам Пескова, многое в этой истории остаётся непонятным. Он уточнил, что пока лидеры двух стран не связывались по этому поводу. Он отметил, что Белоруссия является ближайшим партнёром и союзником России.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не признаёт украинского гражданства задержанных под Минском бойцов. По словам Пескова, они являются гражданами России.

Мы не признаём их украинского гражданства. Они граждане России, — подытожил он.

О задержании 33 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад написали белорусские СМИ. Позднее появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля 2020-го заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко выступил на экстренном совещании Совета безопасности в связи с задержанием бойцов российской ЧВК Вагнера под Минском. Он поручил главе КГБ Валерию Вакульчику обратиться к российской стороне в связи с произошедшим, отметив при этом, что у Минска «нет никаких целей опорочить близкую страну».