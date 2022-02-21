В Кремле назвали «уткой» сообщения о «расстрельном списке» украинцев

Сообщения американских СМИ о том, что у России имеется список украинских политиков, которых надлежит убить или арестовать после «вторжения» РФ на Украину — абсолютная ложь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. О существовании такого реестра ранее сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на письмо США в ООН. В самом письме утверждается, что после «вторжения» на Украине возникнет угроза пыток и насильственных похищений людей, однако не уточняется, откуда взяты подобные сведения.

Вы понимаете, что это абсолютная утка, ложь? Это абсолютный вымысел. Такого списка не существует. Это фейк, — сказал Песков.

21 февраля власти США в очередной раз обвинили Россию в подготовке к «полномасштабному вторжению» на территорию Украины. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, по оценке Вашингтона, оно должно состояться в «в ближайшее время». Каких-либо конкретных доказательств «вторжения» Псаки не привела.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке агрессии в отношении Украины. Ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты «вторжения». В частности, Bloomberg сообщил, что оно произойдёт 15 февраля. Затем президент США Джо Байден заявил о планируемом вторжении РФ на Украину 16 февраля. 17 февраля американская газета Politico отметила, что оно может начаться после 20 февраля.