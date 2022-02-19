Белый дом снова сообщил о планах России по вторжению на Украину

Администрация США считает, что Россия продолжает готовиться к «полномасштабному вторжению» на территорию Украины. По оценке Вашингтона, оно должно состояться в «в ближайшее время», сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В настоящее время, похоже, Россия продолжает подготовку к полномасштабному вторжению на Украину, которое состоится в ближайшее время, — сказала она.

При этом никаких конкретных доказательств гипотетического вторжения Псаки не привела.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты «вторжения» России на Украину. В частности, Bloomberg сообщил, что вторжение произойдёт 15 февраля. Затем президент США Джо Байден заявил о планируемом вторжении РФ на Украину 16 февраля. В дальнейшем, 17 февраля, американская газета Politico отметила, что «российское вторжение» на территорию Украины может начаться после 20 февраля.