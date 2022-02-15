В КПРФ назвали признание ЛДНР единственным шансом прекратить кровопролитие

Признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в качестве отдельных субъектов международной политики — единственный шанс «прекратить кровопролитие и регулярные попытки провести карательную операцию» со стороны Киева, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный. Таким образом парламентарий прокомментировал одобрение большинством депутатов проекта постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о признании ЛНР и ДНР.

Учитывая опыт Южной Осетии и Абхазии, можно сказать, что подобное признание и формирование этих двух регионов (ЛНР и ДНР. — NEWS.ru) в качестве отдельных субъектов международной политики, как правило, снимает напряжённость. В данном случае огромное количество факторов риска, которые способствуют её нагнетанию, будет снято. Мы считаем, что это единственный выход, позволяющий прекратить кровопролитие [на юго-востоке Украины] и регулярные попытки силой возвратить мятежные регионы, либо как-то наказать, провести карательную операцию и всё с этим связанное, — подчеркнул Куринный.

Накануне депутаты Госдумы на пленарном заседании проголосовали за признание ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств, написал спикер ГД Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. По его словам, соответствующее обращение будет направлено президенту РФ незамедлительно. Ранее сообщалось, что обращение о признании республик Путин получит только после консультаций с МИД.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет расценивать признание Москвой ДНР и ЛНР как выход РФ из Минских соглашений. Также он сказал, что Минские соглашения не могут выполняться на «российских условиях». Он считает, что РФ пытается манипулировать содержанием документов и продвигает «искажённое видение их сущности». По мнению главы ведомства, Россия является одной из сторон конфликта, поэтому Киеву надо решать ситуацию на юго-востоке Украины именно с Москвой, а не с самопровозглашёнными ЛНР и ДНР, которым, согласно договорённостям, следует предоставить «особый статус».

14 февраля председатель КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя возможное признание Россией ДНР и ЛНР, заявил, что США и «вассалы в Киеве» готовы довести ситуацию на Украине до «братоубийственной войны», в то время как Россия, в свою очередь, имеет интересы в этой стране, связанные исключительно с миром и добрососедством. В случае войны, отметил он, «пролитая русская кровь будет оплачена кровью украинцев».