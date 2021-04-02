«Наивно»: депутат ГД о планах Киева отработать с НАТО сценарии войны с РФ

https://static.news.ru/photo/bb774ece-9456-11eb-9ea9-96000091f725_660.jpg Фото: Міністерство оборони України/facebook.com

Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил высказывания о том, что Киев в совместных учениях с НАТО Defender Europe 2021 намерен отработать сценарий «войны с Россией». Его слова приводит RT.

Заявление Киева об учениях НАТО, моделирующих войну с Россией, — это попытка потянуть одеяло на себя и показать свою значимость, — считает депутат.

Он отметил, что гражданам страны представляют происходящее так, будто бы ради только одной Украины Альянс затеял масштабные военные учения. Бальбек выразил уверенность, что Киев пытается создать видимость того, что НАТО «готовится дать бой России по всем фронтам».

Депутат также уточнил, что Альянс регулярно проводит военные учения, с помощью чего зарабатывает, в том числе и на самих военнослужащих.

Наивно со стороны Киева верить в то, что европейские союзники будут воевать за интересы президента Зеленского, — заключил Бальбек.

Ранее NEWS.ru писал, что Вооружённые силы Украины готовятся к войне за Крымский полуостров вместе с войсками НАТО. Об этом рассказал пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович. Начавшиеся масштабные учебные манёвры НАТО Defender Europe 2021 преследуют цель отработать боевые действия против России в акваториях Балтийского и Чёрного морей.