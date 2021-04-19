Ничего нового: в Госдуме оценили план Украины по сдерживанию России

https://static.news.ru/photo/66bde468-a123-11eb-ab33-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские власти не продемонстрировали ничего нового, обнародовав свой план по сдерживанию России. Секторальные санкции, которые предложил Киев, против России уже введены, напомнил депутат Государственной думы Руслан Бальбек.

Он высказал мнение, что с Москвой «открыто вступили в конфликт по всем фронтам, даже по дипломатической линии». Однако, заверил он, «все эти потуги» не смогли сдвинуть позиции России, связанные с национальной безопасностью и государственными устоями.

Да, мы несём потери, в первую очередь, экономические. Но ни секторальные санкции, ни анонсированный железный занавес не изменят нашу политическую волю и наш взгляд на будущее страны, — цитирует Бальбека РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинские власти представили пошаговый план по сдерживанию России. По его словам, этот вопрос предварительно был обсуждён с главами МИД стран Евросоюза.

По словам дипломата, пакет документов направлен на нейтрализацию опасного курса Москвы на обострение вооружённого конфликта в Донбассе и содержит секторальные санкции в отношении Москвы.