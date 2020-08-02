В Госдуме назвали Лукашенко паразитом, нахлебником и шантажистом

https://static.news.ru/photo/18de29f4-d4bb-11ea-b041-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко паразитирует на российско-белорусских отношениях, принося их в жертву личным корыстным интересам. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Так политик прокомментировал заявления Лукашенко, сделанные в связи с задержанием в его стране группы российских наёмников. Российский депутат считает, что арест является срежессированной попыткой белорусских властей подкрепить утверждения о существовании иностранной угрозы и попытках дестабилизировать ситуацию в стране. Под этим предлогом осуществлялась зачистка оппозиции в преддверии президентских выборов в республике.

Это абсолютно конъюнктурное действие означает, что Лукашенко рискнул отношениями с Россией ради собственных интересов, чтобы навязать вновь себя в качестве президента, когда страна пришла в протестное движение, — сказал Затулин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, сейчас уже «достаточно хорошо известно», что операция по транзиту российских групп на территорию третьей страны была в курсе внимания белорусских спецслужб. По словам депутата, никто уже не скрывает, что первая группа успешно проследовала через Белоруссию.

В какой-то момент политический курс в республике был скорректирован. Поэтому вторую группу решили максимально публично задержать, чтобы «создать повод к отмене выборов или дальнейшему закручиванию гаек и проведению их в безальтернативном варианте», считает Затулин.

Он отметил, что речь идёт не только об унижении чести и достоинства задержанных российских граждан «просто так», но и об обвинении, которое белорусская сторона «безосновательно навесила на Россию». В сложившейся ситуации есть все основания говорить о нанесении ущерба репутации нашей страны, подчеркнул депутат Госдумы, оценивая действия руководства Белоруссии во главе с Лукашенко.

Он стал нахлебником, практически паразитом на русско-белорусских отношениях, шантажистом, и в этой ситуации он докатился до провокации с задержаниями россиян, — заявил Затулин.

Депутат призвал отозвать российского посла в Белоруссии для консультаций и предрёк дальнейшее ухудшение отношений двух стран «не по нашей инициативе». Он также указал на то, что конфликт осложняется вмешательством Украины. По его мнению, Киев пытается заполучить некоторых из тех, кто задержан, а белорусский МИД подыгрывает этому.

О том, что в Белоруссии задержаны 33 наёмника иностранной частной военной компании (ЧВК), стало известно 29 августа. В правоохранительных органах Белоруссии проинформировали, что задержанные являются гражданами России из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов, намеченных на 9 августа. Между тем в Следственном комитете республики сообщили, что россияне были задержаны в рамках расследования дела блогера Сергея Тихановского, жена которого Светлана участвует в выборах. В отношении Тихановского и оппозиционного политика Николая Статкевича возбудили дело о приготовлениях к массовым беспорядкам.

Позже Лукашенко заявил, что задержанные россияне являются первыми из 180–200 человек, которые были заброшены в страну для дестабилизации ситуации. По его словам, любые мероприятия, проводимые в республике с участием военнослужащих из РФ, должны проходить согласование, однако в этот раз никто никаких разрешений не давал.

Однако, как предположил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, россияне могли быть сотрудниками охранного предприятия, которое по контракту охраняет энергетические объекты в третьей стране. По его словам, каждый из них имел трудовой договор с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована в Белоруссии.

Российская сторона настаивает на освобождении задержанных в Белоруссии граждан РФ и на тесном сотрудничестве по данному делу.