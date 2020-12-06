В ГД ответили на признание Госдепом США жителей Курил японцами

https://static.news.ru/photo/1c8463c8-37a5-11eb-933c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Новиков Фото: State Duma of Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал признание Вашингтоном уроженцев Курильских островов японцами.

Шаг вполне понятный и, безусловно, антироссийский. Мы должны отвечать на такие вещи, — сказал он радиостанции «Говорит Москва».

Парламентарий предположил, что «способы реагирования» уже отрабатываются в МИД РФ.

Депутат добавил, что позицию Госдепартамента США не следует воспринимать как недоразумение или случайность. По его словам, подобные вещи готовятся заранее и согласовываются. Это означает, что администрации в СЧША могут меняться, но антироссийская политика выстраивается «в долгую».

Людей, родившихся на остовах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, Госдепартамент США причисли к уроженцам Японии в правилах розыгрыша грин-кард, которые опубликованы на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению политолога Илдуса Ярулина, США заинтересованы в Курилах не меньше Японии, поскольку для Вашингтона острова имеют стратегическое значение. Он считает, что если эти территории всё-таки станут японскими, то Штаты сразу же разместят там свои ракеты.