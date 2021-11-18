В Белом доме допустили скорый разговор Байдена и Путина

Официальный представитель американской администрации Джен Псаки заявила, что Белый дом не исключает разговора президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным. По её словам, пока новые контакты политиков на высшем уровне в Вашингтоне не готовы анонсировать, сообщает РИА Новости.

Мне нечего вам проанонсировать из того, что касается дополнительных контактов или звонков, или чего-то в этом роде с президентом [России Владимиром] Путиным... Я не исключаю, что президент Соединённых Штатов поговорит с президентом России в определённый момент в будущем, — отметила Псаки на брифинге.

Беседу двух президентов ещё до конца года допустил 18 ноября и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, конкретных сроков общения президентов России и США нет, однако контакты не исключены до нового года, возможно, по видеосвязи.

Ранее стало известно, что Дмитрий Песков назвал две темы, которые абсолютно точно будут в повестке переговоров Владимира Путина и Джо Байдена. Это Украина и активность НАТО у российских границ. По словам официального представителя Кремля, действия НАТО не могут оставить равнодушной Москву и вызывают сильную обеспокоенность.