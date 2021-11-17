КПРФ: Госдума обязана выслушать Рашкина перед снятием неприкосновенности

Представление Генеральной прокуратуры о снятии неприкосновенности с депутата Госдумы Валерия Рашкина — прогнозируемая, но неприятная ситуация, заявили в аппарате фракции КПРФ в ГД. Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что даже снятие неприкосновенности не означает лишения депутатского мандата.

Мандата депутат может лишиться только после приговора. Представление о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности — ситуация прогнозируемая, но, безусловно, неприятная для КПРФ и самого Рашкина, — сказал он.

По словам собеседника, парламентарий официально уведомил главу СК, что готов сотрудничать со следствием. Представитель КПРФ рассказал, что после внесения представления вопрос должен рассмотреть совет Думы, после чего в течение семи дней комиссия парламента по мандатным вопросам изучит доводы и примет решение.

При этом глава Нижней палаты Вячеслав Володин уже заявил, что снятие неприкосновенности с Рашкина будут рассматривать 25 декабря. По мнению собеседника, это значит, что Володин «настроен довольно решительно и намерен форсировать этот вопрос».

Однако окончательное решение будут принимать депутаты нижней палаты российского парламента. И на пленарном заседании, которое будет предшествовать принятию данного решения, депутаты должны заслушать Рашкина и его позицию по всем имеющимся в связи с этой ситуацией вопросам, — заключили в аппарате фракции КПРФ.

17 ноября в Государственную думу поступило представление Генеральной прокуратуры о лишении Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. С таким предложением выступил генпрокурор Игорь Краснов.

В ночь на 29 октября рядом с посёлком Лысые Горы без получения разрешения был убит лось. Неподалёку от места разделки туши силовики обнаружили два чехла от ружей. В одном из них находился охотничий карабин с прицелом ночного видения, а во втором — тренога, патроны, а также охотничий билет и разрешение на оружие на имя Валерия Рашкина. Кроме того, на этой же территории найдены стреляные пуля и гильза. Они направлены на экспертизу.