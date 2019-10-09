https://static.news.ru/photo/4d8cae04-eab1-11e9-ac64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко рассказал, в каком случае проведение саммита в «нормандском формате» будет целесообразным.

По его словам, говорить о встрече преждевременно до разведения сил в Золотом и Петровском, передаёт РИА Новости .

Разведение должно состояться в соответствии с согласованным в минской контактной группе планом, и миссия ОБСЕ должна его верифицировать. После этого будем говорить о саммите, — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что это было частью решений, принятых на саммите «нормандской четвёрки» в 2016 году. При этом разведение фактически произошло только в Станице Луганской.

Мы слышим определённые заявления из Киева, в том числе со стороны так называемых добровольческих батальонов, о том, что они заменят якобы украинские части на тех территориях, откуда они должны быть выведены. Это очень неконструктивная линия, которая фактически подрывает то, о чём говорили, — отметил он.

Руденко заключил, что в Кремле поддерживают проведение саммита, но он должен нести конструктив и не быть «пустым».

Ранее, как писал News.ru, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о нежелании России участвовать в саммите в «нормандском формате». По его словам, Москва якобы ищет основания для отказа даже после того, как в Киеве выполнили условия о прекращении огня в Донбассе и согласовали «формулу Штайнмайера».