Умеров ответил на опасения Чубарова по поводу захвата РФ юга Украины

https://static.news.ru/photo/69c98150-a5aa-11ea-a6df-fa163e074e61_660.jpg Эйваз Умеров Фото: Эйваз Умеров/facebook.com

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров прокомментировал слова лидера «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о том, что Россия может захватить юг Украины ради водоснабжения полуострова.

По его мнению, Чубаров подобными заявлениями стремится обратить на себя внимание и «выторговать очередной западный грант».

Хочу успокоить экстремиста Чубарова, Россия никуда вторгаться не будет, — цитирует Умерова РИА Новости.

Некоторое время назад Чубаров заявил, что Россия может решиться на военное вторжение на юг Украины для захвата Каховского водохранилища в Херсонской области, откуда вода поступала в Крым до его воссоединения с РФ. По его мнению, для этого будут задействованы Черноморский флот и авиация.

Ранее NEWS.ru писал, что крымские татары попросили украинские власти смириться с их выбором в пользу России. Таким образом Умеров ответил на обращение президента Украины Владимира Зеленского к крымским татарам, в котором он назвал их украинцами.