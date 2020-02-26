https://static.news.ru/photo/93efccc0-588c-11ea-8d12-fa163e074e61_660.jpg Арсен Аваков Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на высказывание экс-помощника президента РФ Владислава Суркова о российско-украинских отношениях. Он подчеркнул, что политик со своими «перлами об Украине» выглядит как «шавка», лающая на слона.

Не шумите, сударь. Украина живёт вне зависимости представления о ней отставного шовиниста, — написал он в своём Twitter.

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Он добавил, что Сурков словно закомплексованный «стратег», который мнит о себе «больше, чем стоит».

Ранее в Кремле заявили, что Россия не навязывает Украине и другим государствам братские отношения. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в отношениях с Киевом Москва проводит политику, цель которой состоит в содействии реализации Минских соглашений.

Таким образом Песков прокомментировал слова экс-помощника президента Владислава Суркова о том, что принуждение силой к братским отношениям — единственный метод в отношениях с соседней страной, эффективность которого доказана исторически, писал NEWS.ru.