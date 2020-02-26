Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на высказывание экс-помощника президента РФ Владислава Суркова о российско-украинских отношениях. Он подчеркнул, что политик со своими «перлами об Украине» выглядит как «шавка», лающая на слона.
Не шумите, сударь. Украина живёт вне зависимости представления о ней отставного шовиниста, — написал он в своём Twitter.
Он добавил, что Сурков словно закомплексованный «стратег», который мнит о себе «больше, чем стоит».
Ранее в Кремле заявили, что Россия не навязывает Украине и другим государствам братские отношения. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в отношениях с Киевом Москва проводит политику, цель которой состоит в содействии реализации Минских соглашений.
Таким образом Песков прокомментировал слова экс-помощника президента Владислава Суркова о том, что принуждение силой к братским отношениям — единственный метод в отношениях с соседней страной, эффективность которого доказана исторически, писал NEWS.ru.