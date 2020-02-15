https://static.news.ru/photo/2139791e-5081-11ea-b288-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Гридчина Фото: gridchina_a/instagram.com

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина предложила Киеву оставить попытки вернуть полуостров. Она раскритиковала планы Зеленского по созданию новой международной площадки для возвращения полуострова, назвав их «фантомными».

В дипломатии считается признаком дурного тона обсуждать граждан чужого государства, но видимо, основные принципы дипломатии не знакомы президенту Украины. Его всё мучают фантомные планы по поводу Крыма, — заявила она в интервью РИА Новости.

Она добавила, что люди, которые хотели уехать из Крыма, сделали это ещё в 2014 году. Глава общины призвала Зеленского оставить крымчан в покое и раз и навсегда отказаться от полуострова.

Тогда, может быть, после вашего ухода с поста президента о вас скажут что-то хорошее, в отличие от вашего предшественника, — заключила Гридчина.

Как писал NEWS.ru, Зеленский пожелал в 2020 году провести местные выборы в Крыму, который с 2014 года входит в состав России, но признаётся частью Украины большинством стран.