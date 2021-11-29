Украина, утро 1 декабря: военное положение или госпереворот

Сначала бесноватый лидер Радикальной партии Олег Ляшко, грозивший вилами своим оппонентам, заявил, что 1 декабря президент Владимир Зеленский на заседании СНБО объявит о введении в стране на два месяца военного положения. А это, мол, позволит ему ввести ограничение конституционных прав граждан, взять под полный контроль СМИ и заткнуть своих противников. А вслед за бывшим депутатом уже сам глава государства в узком кругу приближённых журналистов поведал о появившейся у него информации о подготовке опять-таки 1 декабря государственного переворота.

Выяснилось, что, дескать, некие украинские представители вступили в контакт с неназванными российскими силами ради смены власти в Киеве. И для достижения такой цели якобы собираются использовать и ресурсы Рината Ахметова, владельца заводов, шахт, телеканалов и клуба «Шахтёр». Ну, понятно, что на нынешней Украине ни одно замыкание не происходит без российского участия. Да и к госпереворотам Незалежной уже не привыкать. Однако впервые президент столь открыто атаковал и угрожал олигарху, что явно отвечает новой стратегии показной борьбы с коррупцией и олигархатом, как того требуют за океаном.

Похоже, проплатив широкую публикацию в европейских медиа серии фейковых материалов о готовящемся нападении российской армии, украинские власти так себя «взбодрили», что уже не могут остановиться. Выход из глубокого экономического кризиса и из своего личного кризиса резкого падения популярности тот же Зеленский видит в великих потрясениях, которые никак не случатся. Понятно, что готовящееся нападение армии России живёт лишь в воспалённом воображении украинских лидеров. Не случайно уже в Москве предупредили, что ожидают разного рода провокаций на границе соприкосновения украинских вооружённых сил и ополченцев в Донбассе, чтобы как-то спровоцировать Россию на ответные действия. И изобразить из себя жертву.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Но такое нагнетание вокруг мнимой внешней грозы явно экстраполируется на внутреннюю ситуацию в стране. Где множится количество потенциальных соперников Зеленского на будущих президентских выборах. Причём из числа бывших ближайших соратников — Дмитрий Разумков, Арсен Аваков. И список этот ещё далеко не закрыт. А в засаде ждут своего часа и Пётр Порошенко, и Юлия Тимошенко. И у каждого уже объявлены собственные планы спасения Отечества.

Поэтому, как бы план введения чрезвычайного положения ни выглядел на первый взгляд фантастично, он логично вписывается в ситуацию всё большей изоляции, в которой оказывается Зеленский, отчаянно желающий получить второй президентский мандат. А раз не предвидится российского нападения, то можно разыграть и заговор олигархов, покончить с контролируемыми ими СМИ и подорвать материальную базу политических соперников.

Так что, видимо, утро 1 декабря Украина переживёт в прежних обстоятельствах энергетического кризиса и веерного отключения электричества. Но гонка взаимного нагнетания напряжённости продолжится. Ведь и доводящий себя до ораторской истерики Ляшко, вполне вероятно, пел с голоса того же Ахметова, спешащего себя обезопасить. Но и вброс компромата на олигарха, его привязка к российским интересам также продолжатся. Хотя сам Ахметов незамедлительно назвал все обвинения в свой адрес, в адрес патриота и крупнейшего налогоплательщика, ложью. Да и российская военная угроза ещё до конца не отыграна.

Хотя, может, нарастающие внутренние разборки хоть на время отвлекут Киев от приграничных провокаций. Впрочем, быстрый звонок в Киев советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана шефу президентского офиса Андрею Ермаку явно свидетельствует о том, что Вашингтон не останется в стороне от тамошних разборок. Как говорится, не Зеленскому решать, будет госпереворот или нет. А пока, как завещал классик, он просто чижика съел.