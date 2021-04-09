Украина передумала выгонять россиян из Крыма

https://static.news.ru/photo/0efa20f2-9921-11eb-9daf-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква усомнился в возможности депортации россиян в случае возвращения Крыма в состав Украины. По его словам, на данный момент подобных планов у Киева нет.

По его словам, если страна начнёт проводить такую политику, это станет нарушением сразу нескольких положений международного права.

Насильственной депортации быть не может. <...> Этого допустить нельзя, — сказал Жовква в интервью изданию «Левый берег».

В противном случае, по его мнению, «мир скажет, что мы такие же, как русские».

Ранее, как писал NEWS.ru, украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что после возвращения Крыма под юрисдикцию Украины с полуострова будут выдворены все, кто переехал на полуостров с материковой части России после 2014 года. Он назвал всех этих людей пособниками преступлений российской власти.