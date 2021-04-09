У СССР было три варианта разрешения спора с Японией по Курилам

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В 70-х годах ХХ века руководство СССР рассматривало три возможных варианта решения проблемы мирного договора с Японией и спора по поводу Курильских островов. Москва намеревалась предложить их Токио в ходе встречи генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева с главой правительства Японии Какуэем Танакой.

Первый вариант предусматривал передачу острова Шикотан и ещё ряда мелких островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи. На такую уступку советская сторона была готова ради заключения мирного договора и укрепления экономического, научно-технического и культурного сотрудничества с Японией.

Согласно второму варианту, СССР мог предоставить за определённую плату разрешение японским рыбакам вести промысел в нескольких районах у островов Кунашир и Итуруп. Наряду с этим у них была бы возможность заходить в порты на этих островах. От Токио при этом ожидался зеркальный ответ в виде разрешения советским судам посещать порты Хокайдо. Кроме того, японцам разрешили бы посещать могилы предков на Курилах.

Третий вариант предполагал заключение сторонами договора о добрососедстве и сотрудничестве без решения территориального вопроса. При этом в него могли быть включены пункты о рыболовстве и посещении могил, сообщает телеканала NHK со ссылкой на документы из Госархива РФ.

Отмечается, что ни один из этих вариантов так и не был предложен Брежневым в ходе переговоров с Танакой в 1973 году. По мнению телеканала, советскому лидеру помешала сосредоточиться на этом вопросе начавшаяся арабо-израильская война.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга на слушаниях в парламенте заявил о намерении решить проблему Южных Курил путём диалога с Москвой. По его словам, за основу будет взята совместная советско-японская декларация 1956 года.