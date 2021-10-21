«У нас не соцсеть»: зампред «Яблока» ответил на протест в партии

Заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко в разговоре с NEWS.ru ответил на протест однопартийцев, заявивших , что руководство организации «яростно критикует» российского оппозиционера Алексея Навального и «Умное голосование». Собеседник подчеркнул, что «партия — это не социальная сеть».

В этом решении, принятом политкомитетом, есть запись о том, что поддержка «Умного голосования» и Навального несовместима с членством в партии. Вот и весь ответ. Я поддерживаю это решение. Я за него голосовал. Будут приняты организационные решения в связи с этим. Через пару недель будет заседать бюро. Политкомитет уже политическую оценку дал, дальше мы придём к организационному решению. У нас всё-таки партия, а не социальная сеть, — подчеркнул Иваненко.

Политик также подтвердил NEWS.ru своё авторство обращения к Европарламенту с просьбой не награждать Навального премией Андрея Сахарова. Он уверен, что у Навального нет чёткой позиции по вопросу присоединения Крыма (он говорил, что полуостров останется частью России, а также утверждал, что русские и украинцы — одна нация).

Кроме того, Иваненко вспомнил о дебатах оппозиционера с бывшим министром непризнанной ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным). Зампред «Яблока» добавил, что в послании ЕП выразил личную точку зрения, а не мнения всех соратников по партии. По его словам, Навальный — националист, разжигающий «примитивную социальную рознь».

Ранее стало известно, что федеральный политический комитет «Яблока» принял решение снимать с регистрации членов, которые поддержали проект «Умное голосование» Навального. В партии считают, что любая форма поддержки других партий через УмГ и поддержка политики Навального несовместимы с членством в организации.

В феврале основатель «Яблока» Григорий Явлинский написал статью, в которой раскритиковал Навального и его сторонников, обвинив оппозиционера в популизме и равнодушии к судьбе сограждан. Текст вызвал резкую реакцию как сторонников Навального, так и ряда членов «Яблока». Больше 100 представителей партии подписали открытое письмо, в котором говорится, что мнение Явлинского не отражает позицию объединения.

20 октября стало известно, что Европарламент присудил Навальному премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли». Кандидатура Навального была выдвинута крупнейшей фракцией Европарламента — Европейской народной партией, а также третьей по числу депутатов фракцией либералов «Обновить Европу» с формулировкой «за мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека». Премия Сахарова — главная награда Евросоюза в области прав человека.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле уважают Европарламент, но «никто не может заставить нас проявлять уважение к подобным решениям».