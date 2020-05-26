Twitter заблокировал аккаунт посольства Ирана в РФ

Русскоязычный аккаунт посольства Ирана в России оказался заблокирован в социальной сети Twitter.
О блокировке со ссылкой на пресс-службу дипломатической миссии
Это не первый случай блокировок аккаунтов, связанных с Ираном. В июле 2019 года Twitter заблокировал страницы новостных агентств IRNA, YJC и Mehr на персидском языке. В январе 2020 года блокировке со стороны соцсети подверглась страница верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, которую он вёл на английском языке, писал NEWS.ru.
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