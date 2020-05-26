Twitter заблокировал аккаунт посольства Ирана в РФ

https://static.news.ru/photo/7a8a98de-9f3e-11ea-b31e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nasir Kachroo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Русскоязычный аккаунт посольства Ирана в России оказался заблокирован в социальной сети Twitter.

О блокировке со ссылкой на пресс-службу дипломатической миссии сообщает IRNA. Как отмечается, администрация американской соцсети не стала отвечать на вопрос о причине произошедшего.

twitter.com/iraninrussia

Это не первый случай блокировок аккаунтов, связанных с Ираном. В июле 2019 года Twitter заблокировал страницы новостных агентств IRNA, YJC и Mehr на персидском языке. В январе 2020 года блокировке со стороны соцсети подверглась страница верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, которую он вёл на английском языке, писал NEWS.ru.