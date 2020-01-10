https://static.news.ru/photo/b4b5d2e2-3456-11ea-90eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Администрация социальной сети Twitter заблокировала аккаунт верховного лидера аятолла Ирана Али Хаменеи. Об этом стало известно в субботу, 11 января.

Отмечается, что Twitter заблокировал только ту страницу, на которой Хаменеи писал по-английски. Его аккаунты на фарси, французском и арабском языках продолжают работать.

О блокировке сообщается на странице верховного лидера Ирана в соцсети.

Как ранее писал NEWS.ru, Али Хаменеи дал указание руководству республики опубликовать результаты по расследованию крушения случайно сбитого иранцами украинского Boeing 737.

Как только духовный лидер Исламской Республики узнал о катастрофической ошибке ПВО страны, он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности.