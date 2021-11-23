Турецкий политолог объяснил значение карты «тюркского мира»

Включение российских регионов в карту «тюркского мира», недавно вручённую президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, не направлено против России, пояснил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал. Он уточнил, что концепция «тюркского единства» подразумевает поддержание дружеских отношений с тюркскими регионами, а не присоединение или объединение государств, пишет Lenta.ru.

По мнению политолога, сейчас такое объединение стран невозможно. В качестве аргумента своей позиции он привёл в пример провалившуюся попытку Египта и Сирии стать Единой Арабской Республикой в середине XX века. Поэтому целью вручения карты «тюркского мира» стала попытка обратить внимание главы государства на регионы, в которых проживают тюркские народы, уточнил политолог.

В настоящий момент в Турции нет антироссийских и пантюркистских настроений, которые продвигались Западом, как во времена холодной войны. Подобное лишь навредит интересам страны, и все это понимают, — подчеркнул Унал.

Ранее Хасан Унал выразил разочарование позицией Анкары по теме Крыма. По его мнению, выражать несогласие с присоединением Крыма к России стоит, когда это нужно, например на саммитах НАТО.