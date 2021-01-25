Турчак назвал акции в поддержку Навального попыткой Запада «взорвать» РФ

https://static.news.ru/photo/04bea0b4-5e51-11eb-8c60-fa163e074e61_660.jpg Андрей Турчак Фото: Совет Федерации/flickr.com

Первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак назвал несанкционированные акции, прошедшие по всей России 23 января, уличными провокациями, сценарий которых был написан не в России.

Информационная атака на президента, уличные провокации — это открытая попытка взорвать страну. <...> Что мы видели вчера? Очередную серию сценария, написанного не у нас. В этом сериале каждое действие продумано и просчитано: псевдоотравление, «возвращение», псевдорасследование, не выдерживающее самого элементарного здравого смысла, — написал Турчак на своей странице в Instagram.

По его словам, смысл сценария против России заключается в том, чтобы страна была послушной и слабой. Противостоять этому можно, только сплотившись вокруг президента Владимира Путина, который спас страну. Турчак подчеркнул, что Путин руководит Россией в условиях мирового шторма.

Это мой президент, это моя страна, это мои дети, — подытожил первый зампредседателя Совета Федерации.

Ранее глава комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил журналистам, что западные спецслужбы занимались содействием в проведении незаконных акций на территории российских городов. Он подчеркнул, что сенаторы обладают данными, подтверждающими эти тезисы.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил количество участников акции в поддержку Навального.