Песков оценил количество участников акций в поддержку Навального

https://static.news.ru/photo/b66dee2a-5e36-11eb-9878-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В прошедших в субботу, 23 января, несанкционированных акциях участвовало не так много граждан. Организаторы протестов пытаются раскачать ситуацию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На самом деле не качается, потому что, вы не забывайте, вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина, — рассказал представитель Кремля в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков подчеркнул, что уважает все точки зрения, но выступает категорически против участия в несогласованных акциях. По его словам, иной оценки быть не может, поскольку это является нарушением закона.

Представитель Кремля отметил, что много людей поддержало поправки в Конституцию. Если сопоставить с тем, сколько людей вышло на протесты, «то поймёте, насколько это мало людей, хотя это тоже граждане России».

Акции протеста в поддержку основателя ФБК (признан Минюстом иностранным агентом) Алексея Навального прошли по всей России 23 января. По данным правозащитников из «ОВД-Инфо», на них задержали 3,3 тысячи человек. Официальной статистики МВД пока нет.

Как писал NEWS.ru, жена Пескова, фигуристка Татьяна Навка, заявила, что протестующие сами нападают на полицию и устраивают беспорядки, а потом в Сети появляются ролики, где силовики якобы бьют обычного прохожего.