Трамп позволил рассекретить данные о его «связях» с РФ

https://static.news.ru/photo/c44da084-084c-11eb-b82f-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: R4924_italyphotopress/imago-images.de/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение рассекретить все документы, которые связаны с приписываемыми ему связями с Россией. Хозяин Белого дома также намерен обнародовать информацию, связанную с перепиской экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которую она вела через личный сервер.

Я распорядился полностью рассекретить все документы, связанные с единственным величайшим политическим преступлением в американской истории, обманом (связанным. — NEWS.ru) с Россией. Так же как и со скандалом с электронной почтой Хиллари Клинтон. Никакого редактирования, — отметил американский президент в Twitter.

I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions! https://t.co/GgnHh9GOiq — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

В другом сообщении он добавил, что информацию про «сговор с Россией» он рассекретил уже давно.

К сожалению для нашей страны, люди действовали очень медленно, особенно учитывая, что это, возможно, самое большое политическое преступление в истории нашей страны. Действуйте! — указал Трамп.

«Российское дело» возникло после выборов в США в 2016 году. Тогда Москву обвинили во вмешательстве в выборы, что Россия отрицает. Дело расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, не нашедший доказательств.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Кремль готов к честному разговору с Соединёнными Штатами Америки по вопросам обвинений о вмешательстве в выборы в США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Ван И. Дипломат отметил, что РФ много раз предлагала Белому дому разобраться с «абсолютно голословными обвинениями» во вмешательстве в процесс голосования.