https://static.news.ru/photo/1075399c-4d93-11ea-a254-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин — наиболее известные политические деятели на мировой арене. Они сохранили лидерство в ежегодном рейтинге, который составляет ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International.

У Трампа в индексе известности 89 пунктов, у Путина — 84, передаёт РБК.

Канцлер Германии Ангела Меркель отстает от них почти на 10 пунктов, её индекс известности составил 77 пунктов. С небольшим отставанием и 76 пунктами вслед за ней идёт папа римский Франциск. Замыкает пятёрку лидеров президент Франции Эммануэль Макрон, у него 73 пункта.

В «хвосте» списка — лидер Ирана Хасан Рухани (60 пунктов), президент Бразилии Жаир Болсонару (56) и премьер-министр Индии Нарендра Моди (54). В общей сложности в рейтинге 13 имён.

Путин — единственный мировой лидер, отношение к которому за год не изменилось.

Ранее, как писал NEWS.ru, Левада-центр опубликовал результаты опроса, согласно которым уровень доверия президенту Владимиру Путину среди россиян в январе 2020 года составил 35%. При этом в ноябре 2017 года он был 59%. Таким образом, показатель за этот период снизился почти вдвое.