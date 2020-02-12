Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин — наиболее известные политические деятели на мировой арене. Они сохранили лидерство в ежегодном рейтинге, который составляет ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International.
У Трампа в индексе известности 89 пунктов, у Путина — 84,
Канцлер Германии Ангела Меркель отстает от них почти на 10 пунктов, её индекс известности составил 77 пунктов. С небольшим отставанием и 76 пунктами вслед за ней идёт папа римский Франциск. Замыкает пятёрку лидеров президент Франции Эммануэль Макрон, у него 73 пункта.
В «хвосте» списка — лидер Ирана Хасан Рухани (60 пунктов), президент Бразилии Жаир Болсонару (56) и премьер-министр Индии Нарендра Моди (54). В общей сложности в рейтинге 13 имён.
Путин — единственный мировой лидер, отношение к которому за год не изменилось.
Ранее, как писал NEWS.ru, Левада-центр опубликовал результаты опроса, согласно которым уровень доверия президенту Владимиру Путину среди россиян в январе 2020 года составил 35%. При этом в ноябре 2017 года он был 59%. Таким образом, показатель за этот период снизился почти вдвое.
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