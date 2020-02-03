https://static.news.ru/photo/a33c28b8-468a-11ea-b34a-fa163e074e61_660.jpg Пётр Толстой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-спикер ПАСЕ Пётр Толстой считает, что, направив на рассмотрение Венецианской комиссии поправки в Конституцию РФ, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пытается навязать России своё видение фундаментальных законов. При этом он подчеркнул, что осуществить это не удастся.

Изучать что-либо можно после того, как это принято, а когда мы внутри страны обсуждаем поправки, и они пытаются их каким-то образом комментировать, я считаю, это некорректно, — цитирует «Политика Сегодня» Толстого.

Он добавил, что не видит смысла в обсуждении законопроекта в международных инстанциях, и назвал интерес ПАСЕ к реформе Конституции РФ преждевременным.

Как писал NEWS.ru, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров считает, что в предложенной президентом конституционной реформе главным является не содержание поправок, которые вносятся в основной закон страны. По его мнению, гораздо важнее сам факт общероссийского голосования, благодаря которому может появиться новый субъект влияния в виде народа. Он подчеркнул, что идея Путина о «деофшоризации и национализации элит» может привести к смене элит в России, потому что новые собственники могут не вписаться в «новые правила управления российской политической и судебной системой».