Эксперт допустил исключение «Талибана» из списка запрещённых движений в РФ

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) может выйти из списка запрещённых организаций в России, так как особого выбора у российских властей нет. Об этом изданию «ФедералПресс» рассказал военный эксперт, политолог, президент Центра исследования общественных прикладных проблем Александр Жилин.

Особого выбора у России нет. Страна находится в стратегическом одиночестве и готова к признанию «Талибана». При этом необходимо помнить, что данная организация является непредсказуемой в своих действиях, и лучше найти способы добиться взаимопонимания, — считает эксперт.

По его мнению, если Россия не исключит «Талибан» из списка запрещённых движений, тогда может потребоваться переброска дополнительных военных сил в страны Азиатского региона, которые раньше были в составе СССР. В первую очередь речь идёт о Таджикистане.

Если боевики доберутся до азиатских стран, то они с лёгкостью могут пополнить свои ряды новобранцами и запастись ресурсами. В этой ситуации Россия должна умело придерживаться политики баланса и не ввязываться в затяжную войну, как это происходит в Сирии, заключил Жилин.

Ранее стало известно, что советник главы Чечни по религиозным делам Адам Шахидов в ходе общения с пользователями Instagram назвал членов «Талибана» «красавчиками».