Согласно экспертному исследованию, уровень тревожности россиян во время текущего кризиса, вызванного пандемией коронавируса и спадом экономики, выше, чем когда-либо за всю историю Российской Федерации. Эксперты считают, что виной тому — СМИ, действия властей и вынужденное бездействие людей.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Российская ассоциация политконсультантов (РАПК) и федеральная экспертная сеть «Клуб регионов» опубликовали результаты совместного исследования, посвящённого росту уровня тревоги россиян в условиях пандемии коронавируса COVID-19, введённых властями ограничительных мер, а также падения экономики. Эксперты пришли к выводу, что на текущий момент уровень тревожности общества превышает этот показатель в ситуации предыдущих кризисов, в том числе октября 1993 года и августа 1998.

Напомним, в октябре 1993 года танки стреляли по Белому дому, а на улицах столицы шли бои. Погибли не менее 157 человек и 384 были ранены. А 17 августа 1998 года правительство России и Центральный банк объявили о техническом дефолте по основным видам государственных ценных бумаг и переходе к плавающему курсу рубля, что привело к обвалу национальной валюты, резкому скачку инфляции и существенному падению уровня жизни населения. В исследовании предложено считать максимально возможный уровень тревожности равным 10, а максимальный в прошлые периоды — равным 5. На такой шкале нынешняя ситуация оценена в 5,2 пункта. Более того, в случае продления ограничений этот показатель будет только расти. При этом даже если в скором времени коронавирус вместе с режимом самоизоляции исчезнет, тревожность останется.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты отмечают, что и сейчас россияне в первую очередь переживают о своём финансовом благополучии, страх пострадать от болезни ушёл на второй план. Действия руководства страны по поддержке бизнеса и людей большинство оценивает как формальные и недостаточные, при этом накапливается усталость и раздражение от ограничений. В то же время людям не предлагают никакого образа посткоронавирусного будущего, из-за чего складывается ощущение, что нынешний кризис не закончится никогда.

Московский политолог Сергей Старовойтов отдельно отмечает роль СМИ в раздувании истерики.

С одной стороны, понятно, что власти пытаются создать у людей ощущение ответственности перед тем, что происходит. С другой — все эти действия работают ровно на одно — индуцирование ощущения тревоги. Ситуация накалена до таких пределов, что в отдельных регионах начинают говорить о возможных социальных волнениях, — отмечает он.

В свою очередь президент РАПК Алексей Куртов говорит о «массовом когнитивном диссонансе», возникающем из-за того, что по ТВ транслируют картину страшного ужаса, которая не наблюдается в реальной жизни.

Эта разнонаправленность основных сигналов вводит их в состояние стресса, тревожности. Этот диссонанс, выраженный в массе народа, может быть реализован в очень разных действиях, и за этим нужно очень внимательно наблюдать, — предупреждает он.

На фоне всего этого усиливается негативное отношение жителей регионов к Москве, поскольку и населению там помогают в большей степени, и врачей туда переманили. А главная претензия — это распространение столичных ограничений на регионы, в которых эпидемиологическая обстановка значительно лучше. Кроме того, растёт нелюбовь к москвичам, которые воспринимаются как разносчики болезни. Например, в Рязани неизвестные залили хлоркой подъезд и заклеили плакатами «Стоп коронавирус» дверь в доме родителей заболевшей медсестры, приехавшей из Москвы.

Эксперты полагают, что существует серьёзный риск усиления центробежных тенденций.

Та тревожность, которая присутствует в области, может трансформироваться в очень жёсткие силовые варианты, в латентную агрессию. Сейчас идёт сращивание социального и политического протеста... После эпидемии усилятся центробежные тенденции, — отмечает калининградский политолог Соломон Гинзбург.

Что интересно, текущий рост уровня тревожности обусловлен в большей степени людьми, которые не входят в группу риска. А вот среди людей старшего возраста больше всего тех, кто не боится ни коронавируса, ни падения рубля, ни спада экономики. Возможно, сохранять хладнокровие им помогает как раз богатый опыт прошлых кризисов.