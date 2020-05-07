Согласно экспертному исследованию, уровень тревожности россиян во время текущего кризиса, вызванного пандемией коронавируса и спадом экономики, выше, чем когда-либо за всю историю Российской Федерации. Эксперты считают, что виной тому — СМИ, действия властей и вынужденное бездействие людей.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Российская ассоциация политконсультантов (РАПК) и федеральная экспертная сеть «Клуб регионов» опубликовали результаты совместного исследования, посвящённого росту уровня тревоги россиян в условиях пандемии коронавируса COVID-19, введённых властями ограничительных мер, а также падения экономики. Эксперты пришли к выводу, что на текущий момент уровень тревожности общества превышает этот показатель в ситуации предыдущих кризисов, в том числе октября 1993 года и августа 1998.
Напомним, в октябре 1993 года танки стреляли по Белому дому, а на улицах столицы шли бои. Погибли не менее 157 человек и 384 были ранены. А 17 августа 1998 года правительство России и Центральный банк объявили о техническом дефолте по основным видам государственных ценных бумаг и переходе к плавающему курсу рубля, что привело к обвалу национальной валюты, резкому скачку инфляции и существенному падению уровня жизни населения. В исследовании предложено считать максимально возможный уровень тревожности равным 10, а максимальный в прошлые периоды — равным 5. На такой шкале нынешняя ситуация оценена в 5,2 пункта. Более того, в случае продления ограничений этот показатель будет только расти. При этом даже если в скором времени коронавирус вместе с режимом самоизоляции исчезнет, тревожность останется.
Эксперты отмечают, что и сейчас россияне в первую очередь переживают о своём финансовом благополучии, страх пострадать от болезни ушёл на второй план. Действия руководства страны по поддержке бизнеса и людей большинство оценивает как формальные и недостаточные, при этом накапливается усталость и раздражение от ограничений. В то же время людям не предлагают никакого образа посткоронавирусного будущего, из-за чего складывается ощущение, что нынешний кризис не закончится никогда.
Московский политолог Сергей Старовойтов отдельно отмечает роль СМИ в раздувании истерики.
С одной стороны, понятно, что власти пытаются создать у людей ощущение ответственности перед тем, что происходит. С другой — все эти действия работают ровно на одно — индуцирование ощущения тревоги. Ситуация накалена до таких пределов, что в отдельных регионах начинают говорить о возможных социальных волнениях, — отмечает он.
В свою очередь президент РАПК Алексей Куртов говорит о «массовом когнитивном диссонансе», возникающем из-за того, что по ТВ транслируют картину страшного ужаса, которая не наблюдается в реальной жизни.
Эта разнонаправленность основных сигналов вводит их в состояние стресса, тревожности. Этот диссонанс, выраженный в массе народа, может быть реализован в очень разных действиях, и за этим нужно очень внимательно наблюдать, — предупреждает он.
На фоне всего этого
Эксперты полагают, что существует серьёзный риск усиления центробежных тенденций.
Та тревожность, которая присутствует в области, может трансформироваться в очень жёсткие силовые варианты, в латентную агрессию. Сейчас идёт сращивание социального и политического протеста... После эпидемии усилятся центробежные тенденции, — отмечает калининградский политолог Соломон Гинзбург.
Что интересно, текущий рост уровня тревожности обусловлен в большей степени людьми, которые не входят в группу риска. А вот среди людей старшего возраста больше всего тех, кто не боится ни коронавируса, ни падения рубля, ни спада экономики. Возможно, сохранять хладнокровие им помогает как раз богатый опыт прошлых кризисов.
Добавьте наши новости в избранные источники