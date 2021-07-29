Стоят на запасном пути: изменит ли Госдуму появление трёх новых партий

На круглом столе, прошедшем 28 июля в «Известиях» по инициативе Центра развития региональной политики (ЦРРП), политологи спрогнозировали попадание в Госдуму нескольких новых политических сил: «Новых людей», Партии пенсионеров и, с некоторыми оговорками, «Зелёных». NEWS.ru вспомнил, чем известны эти организации, а также выяснил, насколько реальны их шансы на попадание в новый думский созыв и может ли это серьёзно изменить политические расклады в стране.

Стартап и ветераны

По словам президента ЦРРП Ильи Гращенкова, «Новые люди», Партия пенсионеров и «Зелёные» имеют шансы потеснить «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР и «Справедливую Россию — За правду», поскольку эти политорганизации «второго эшелона» показали «наибольшую динамику рейтинга».

Руководитель Европейской ассоциации политконсультантов (ЕАПК) Игорь Минтусов в свою очередь прогнозирует, что шансы попасть в парламент в этом году имеют лишь «Новые люди» и Партия пенсионеров, а «Зелёные» смогут рассчитывать на заветные мандаты лишь в 2026-м.

Присутствовавший на круглом столе президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский между тем уверен, что шансы всех этих организаций призрачны, однако он не исключил, что «всегда может произойти какой-то форс-мажор, который в РФ часто происходит в августе, и тогда политический ландшафт может резко измениться».

Что из себя представляют упомянутые политические структуры и каковы их официальные рейтинги? Для этого обратимся к новейшей политической истории и июльскому исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Либеральную правоцентристскую партию «Новые люди», созданную в 2020 году главой компании Faberlic Алексеем Нечаевым, уже называли «главным политическим стартапом», которому удаётся отвлекать городской протестный электорат от митингов.

newpeople.ru

По словам Ильи Гращенкова, на выборах 2020 года партия прошла в заксобрания во всех четырёх регионах, где была допущена до выборов: в Новосибирской (7%), Рязанской (5,7%), Костромской (7,5%) и Калужской (более 8%) областях, а также продемонстрировала «феноменальный» для новой организации результат на выборах в Томскую городскую думу, набрав свыше 15%.

С одной стороны, эта организация представляет собой явно умеренную и, вероятно, контролируемую Кремлём политическую силу, учитывая членство лидера в центральном штабе пропрезидентского Общероссийского народного фронта (ОНФ). С другой — всячески демонстрирует приверженность модным трендам, популярным у средних слоёв населения крупных городов. Например, документы для регистрации в Госдуму представители этой партии приехали подавать на велосипедах и самокатах. От неприятных вопросов о происхождении партии отвлекает и присутствие в её списке экс-мэра Якутии Сарданы Авксентьевой, получившей популярность благодаря критике чиновничьего сверхпотребления реальными делами.

Ранее СМИ обращали внимание на то, что партия Андрея Нечаева ведёт довольно активную информационную кампанию в региональных СМИ. По данным ВЦИОМ, в начале июля за «Новых людей» были готовы отдать голоса 2,6% участников поквартирного опроса и 3,1% — телефонного. Однако уже в конце месяца в анонимных Telegram-каналах утверждалось, будто рейтинг партии вырос до нужных для прохождения в нижнюю палату парламента 5%.

Партия пенсионеров за социальную справедливость, как и следует из её названия, выступает за защиту интересов старшего поколения. Она была образована ещё в 1997 году и почти всё время своего существования демонстрировала лояльность «центральным убеждениям», однако в своём обращении перед грядущими выборами утверждает, что деятельность депутатов Госдумы последних созывов «реально способствовала падению уровня жизни подавляющего большинства наших граждан».

В 1999 году эта политическая структура совместно с движениями «Кедр» (о котором речь пойдёт чуть позже) и на тот момент пропрезидентской партией «Наш дом — Россия» рассматривала возможность войти в избирательный блок «Единство» — прототип «Единой России». Однако в итоге партия участвовала в думских выборах 1999 года самостоятельно и не преодолела пятипроцентный барьер. В то же время она заявляла и о готовности поддержать выдвижение в президенты Евгения Примакова, на тот момент — сопредседателя избирательного блока «Отечество — Вся Россия» и основного политического конкурента «Единства» в борьбе за лоялистский электорат.

Партия пенсионеров/facebook.com

В 2006-м вместе с Партией жизни и «Родиной» Партия пенсионеров образовала «Справедливую Россию» (ныне — СРЗП), которую тогда называли «левой ногой» Кремля. Однако в 2012 году, когда «Справедливая Россия» выдвинула на пост президента своего лидера Сергея Миронова, «пенсионеры» поддержали Владимира Путина и восстановили свою партию под председательством Игоря Зотова, который был изначальным лидером организации с 2005 года, до входа её в структуру эсеров.

На момент раскола Зотов был депутатом Госдумы от «Справедливой России», но вскоре его исключили из фракции, а сам он позднее прославился как соавтор ряда цензурных и запретительских инициатив, в том числе введения в УК «дадинской» статьи о повторных нарушениях на митингах, «закона Димы Яковлева» о запрете на иностранное усыновление, вызвавшего массовые протесты. В 2015 году Зотов покинул пост главы Партии пенсионеров, а затем вошёл в состав вновь созданной правой партии «Родина».

Партия пенсионеров безуспешно пыталась попасть в Госдуму на выборах в 2016 году, однако 166 её списочных кандидатов вычеркнула ЦИК, что стало причиной скандала и последующего снятия с поста лидера организации Евгения Артюха «в связи с утратой доверия».

Впоследствии партия провела ребрендинг, её лидером является экс-руководитель ассоциации производителей «Русская Пушнина» Владимир Бураков.

Согласно данным опроса ВЦИОМа, в июле за неё готовы были проголосовать 2,2% участников поквартирного опроса и 3% — телефонного.

Партия «Зелёные» — ещё более «древняя» политическая структура, чем Партия пенсионеров. Она была учреждена ещё в 1993 году под названием «Конструктивно-экологическое движение России „Кедр“». Причём в него входили на тот момент главный санитарный врач России Евгений Беляев (инициатор создания партии), его преемник, а ныне депутат Госдумы от «Единой России» Геннадий Онищенко, министр природы РФ в 1990-е годы и известный российский учёный Виктор Данилов-Данильян, миллиардер Александр Лебедев, телеведущий Леонид Якубович, космонавт Сергей Ревин, экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь и другие.

С 2002 года «Кедр» был переименован в партию «Зелёные», но в 2008 году на съезде структура была реорганизована в российское экологическое движение «Зелёные», которое поддерживало сначала Партию жизни Сергея Миронова, а затем партию «Гражданская сила», куда вошёл лидер «Зелёных» Анатолий Панфилов, а также Демократическую партию кандидата в президенты РФ на выборах 2008 года Андрея Богданова. В 2008-м «Зелёные» перестали ориентироваться на «Справедливую Россию», а в 2012-м вновь реорганизовались в политическую партию, которая в тот же период поддержала Владимира Путина на выборах главы государства.

Экологическая партия

Однако на внеочередном съезде «Зелёных» в мае 2021 года Панфилова сместили с поста руководителя партии, избрав им главу движения «Зелёный патруль» Андрея Нагибина. Незадолго до этого Панфилов заявил о попытках «рейдерского захвата партии» с участием представителей власти. Он пытался провести параллельный съезд, но Минюст признал легитимным решение оппонентов Панфилова. По непроверенным данным, смена руководства партии якобы проходила с одобрения главы управления администрации президента по внутренней политике Андрея Ярина.

По данным ВЦИОМа, за экологическую партию «Зелёные» готовы проголосовать всего 1% респондентов по результатам поквартирного опроса и 2,1% — телефонного.

Сбои приветствуются

Как заявил NEWS.ru политолог Аббас Галлямов, возможность попасть в Госдуму VIII созыва есть лишь у двух из трёх этих партий.

У «Новых людей» и Партии пенсионеров шансы есть, у «Зелёных» их гораздо меньше. Это слишком уж нишевая партия. Партия пенсионеров, в общем-то, — тоже, но тут ниша слишком уж большая, на 5% может хватить. Голосование за все эти партии связано в первую очередь не с их собственными достоинствами, а с усталостью от партий «первого эшелона». Аббас Галлямов политолог политолог

По мнению его коллеги Александра Кынева, лишь «Новые люди» смогут составить компанию большой четвёрке системных партий. Остальные же при нынешних политических раскладах обречены на провал.

По одномандатным округам не знаю. Может быть, у них (участников круглого стола в «Известиях». — NEWS.ru) есть какой-то инсайд. А по партийным спискам пока проходят только четыре партии — те же самые, что и сейчас, о чём говорит социология ВЦИОМа. На пятом месте идут «Новые люди». За полтора месяца до выборов сложно сказать, как они себя будут вести далее, но в принципе, если они будут вести кампанию, то у них есть шанс взять 5%. Тогда будет пятая партия в Думе. Но кроме этой пятёрки проходной барьер никто не преодолеет. При нынешнем раскладе это нереально. Александр Кынев политолог политолог

Возвращаясь к одномандатным округам, эксперт предположил, что скорее всего в Госдуму должна пройти Оксана Дмитриева от Партии Роста, плюс сохранят свои мандаты Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлёв от «Родины». Также Кынев не исключил, что может повезти «Яблоку», которому достанется «до трёх мандатов».

Социолог и публицист Борис Кагарлицкий уверен, что в Госдуму имеют шансы попасть только те, кого согласуют в Кремле. В связи с этим он считает более важной «другую арифметику — не на опросы, а на расклады, которые существуют в администрации президента». Однако, по словам собеседника NEWS.ru, при управляемом результате голосования обеспечивать прохождение сразу нескольких маленьких партий очень трудно.

Чисто теоретически можно предположить, что два или три региона могут получить задание на протаскивание малых партий в Думу. Это возможно, но будет выглядеть очень абсурдно, нелепо и дико. Борис Кагарлицкий социолог социолог

Кагарлицкий подчеркнул, что в современной России место партий занимают организации, которые существуют не для политической борьбы в прямом смысле слова, а для того чтобы участвовать в выборах по правилам, «нарисованным» ЦИК, и формировать «согласованные в администрации» списки в Госдуму. Но даже в таких случаях бывают сбои в системе и, как отметил собеседник NEWS.ru, в парламент «иногда попадают нормальные депутаты».