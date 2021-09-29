Стенокардия Явлинского — инфаркт у «Яблока»

Сразу оговорюсь, что мы искренне желаем здоровья одному из основателей и бессменному гуру либерального «Яблока», который, несмотря на неудачи последних лет, остаётся одним из символов политической истории новой России. Но очередные сердечные обострения — сильная стенокардия, мерцательная аритмия и, как результат, абляция сердца на фоне прежних операций шунтирования — ставят продолжение активной политической деятельности Григорием Алексеевичем под большой вопрос. Нам могут, конечно, возразить, что сам Явлинский давно уже не занимает руководящих постов в партии. Но отмеченный в последние годы вальс зиц-председателей во главе «Яблока» никого не мог обмануть. Тем более что в качестве противовеса в партии создавались экзотические структуры типа «совета старейшин».

Собственно, и последняя предвыборная кампания «Яблока» была в чистом виде плодом деятельности Григория Алексеевича, который сначала взял курс на объединение голосов разного рода внесистемщиков, но потом, что называется, сдал назад и сенсационно призвал сторонников Алексея Навального не голосовать за «Яблоко». В результате таких метаний партия утратили даже свой базовый электорат и закончила выборы в Госдуму с малопрестижным одним процентом в графе полученных голосов. Как говорится в таких случаях: результат в рамках статистической погрешности. И пару мест, полученных в питерском законодательном собрании, вряд ли можно счесть хоть какой-то компенсацией за общий провал. Непоследовательность привела к потере возможности выходить на политические верха. А такие возможности были в числе козырей партии.

yabloko_ru/vk/com

Между тем нет никакого секрета в том, что на протяжении многих лет именно Григорий Явлинский был тем самым камнем преткновения на пути хоть какого-то объединения условных либеральных сил. Даже в ситуации уже тотальной слабости партии, утраты ею позиций девяностых годов гуру постоянно отрицал возможность равноправного альянса с любой другой родственной силой, настаивая на подчинённом положении потенциальных союзников. А то и просто на их вливании в ряды всё более чёрствого «Яблока».

Лучшие политические умы давно присматривают новую нишу для «Яблока», одной из старейших российских партий с примечательным политическим бэкграундом, партии, воспитавшей в своих рядах многих нынешних деятелей первого ряда типа сенатора Елены Мизулиной и вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. Речь идёт об углублённом вхождении во всё более актуальную «зелёную» повестку, которая фактически сейчас главенствует в глобальном масштабе, предопределяя нюансы взаимоотношений разных стран.

Более того, учитывая, что эта повестка была привнесена именно либеральным сообществом, выдвинувшим привлекательные лозунги борьбы за сохранение климата и предотвращение антропогенных природных катастроф, то и обновлённому «Яблоку» было бы проще находить общий язык с иностранными партнёрами. Недаром ведь на этот фронт выдвинут и Анатолий Чубайс.

Анатолий Чубайс Сергей Булкин/NEWS.ru

Вот только для своего политического ребрендинга «Яблоку» целесообразно объединиться с той же прошедшей горнила выборов «Зелёной альтернативой». И пусть у обеих партий электоральные результаты пока ничтожны. Но ведь ещё Владимир Маяковский советовал в «партию сгрудиться малым».

Впрочем, в политике всегда возможны варианты при условии, конечно, разумной гибкости. Но готово ли «Яблоко» заглянуть в «постявлинскую» эпоху, большой вопрос. А альтернатива перестройке — распад и забвение.

И неслучайно сейчас много говорят о возможности формализации лидерства в партии бывшего главы ФАС Игоря Артемьева, политика, пользующегося доверием в верхах. Возможно, это положит начало реальным изменениям.