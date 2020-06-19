Политолог: статью Путина о Второй мировой на Западе истолкуют неверно

https://static.news.ru/photo/30fbd98e-b213-11ea-b909-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Статья президента России Владимира Путина, опубликованная в американском журнале National Interest, будет неверно истолкована на Западе. Её поймут как попытку переписать историю, считает немецкий политолог Александр Рар.

По его мнению, публикацию расценят как конфронтационную. При этом, уточнил он, по своей сути российский лидер «предлагает другой взгляд, основания для разговора между историками», а кроме этого обнародует новые и крайне важные исторические факты о периоде, предшествовавшем Второй мировой войне.

Статья — это протянутая рука с российской стороны Западу с тем, чтобы не скатиться в пропаганду касательно истории Второй мировой войны, а вести основанный на фактах, опубликованных сегодня впервые документах того времени диалог, который привёл бы к реалистическому и верному пониманию случившегося, — цитирует Рара РИА Новости.

Он указан на то, что в западном мире намеренно замалчивается исторический факт о том, что Великобритания, Франция и Польша «сначала теснейшим образом сотрудничали с Гитлером при разделе Чехии и аншлюсе Австрии». В этой связи Россия стремится к тому, чтобы «история не была использована против неё как оружие» для расширения НАТО на Восток.

Исторический диалог сейчас даже более важен, чем в прошлые годы, высказал уверенность политолог. При этом, подчеркнул он, разговор должен идти «на основе фактов, а не каких-то предположений или пропаганды».

Путин в своей статье предлагает приложить все силы, чтобы преодолеть новый хаос в международных отношениях, пояснил Рар.

Монополярный мир становится многополярным, и Запад, постоянные члены СБ ООН должны хорошо представлять себе, как коллективными усилиями обеспечить стабильность нового миропорядка, — резюмировал политолог.

Ранее, как писал NEWS.ru, российский лидер написал статью «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». Публикация появилась в американском журнале National Interest. В материале Путин говорит о важности завершения этой войны, а также о нескольких поколениях людей, которые недостаточно знают о ней. Политик также указывает на попытки ревизии её итогов, что угрожает принципам мирного развития. Путин приводит исторические факты и даёт им свою оценку, ссылаясь на архивные данные.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, статья появилась на страницах именно этого журнала, так как была задача опубликовать ей в солидном издании, которое имеет умных читателей. National Interest издаётся экспертным Центром национальных интересов в Вашингтоне.