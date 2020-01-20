Конечно, отставку Генерального прокурора Юрия Чайки каждый волен трактовать по-своему. Без сомнения, вспомнится способность нашего президента постоянно сохранять баланс сдержек и противовесов, особенно в такой щекотливой сфере, как взаимоотношения силовиков, представляющих ныне ещё и немалую политическую силу. Так вот, не первый год с переменным успехом длился конфликт Юрия Чайки и главы Следственного комитета РФ (СК) Александра Бастрыкина. Генпрокуратура (ГП) жёстко прекратила ряд дел, инспирированных СК. Ряд близких к Бастрыкину сотрудников отправились за решётку, заговорили и о его неминуемой отставке.

Но покидает свой пост как раз генпрокурор, а на его место приходит следователь из СК. Причём Игорь Краснов становится самым молодым силовиком первого ряда, которого при всём уважении не отнести пока к влиятельным тяжеловесам. Но не место красит человека. Притом, что Краснов сделал на удивление быструю карьеру, два года назад получил звание генерал-лейтенанта, за его плечами ещё и целая серия резонансных расследований, включая дело о покушении на Анатолия Чубайса, об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуриной, чью память почтили как раз вчера, 19 января, многочисленной акцией. И даже следствие по факту убийства Бориса Немцова. И главное — он представитель нового поколения силовиков. Достаточно сказать, что в год рождения Краснова Чайка уже надел мундир следователя.

Игорь Краснов sledcom.ru

Впрочем, из всего выше изложенного отнюдь не следует, что теперь СК РФ будет довлеть над ГП. Похоже, что транзит власти начинается с омоложения руководства силового блока, с прихода специалистов, которые будут исполнять свою миссию и после 2024 года. И тем более, контролировать ситуацию в стране в стратегический момент предполагаемой смены тех, кто стоит во главе государства.

Между тем, впервые функции и.о. генпрокурора были возложены на Юрия Чайку ещё при Борисе Ельцине, тогда же он стал министром юстиции России. И если теперь говорят, что внесение серьёзных поправок в текст конституции в некотором смысле символически подводит черту под той эпохой, то и уход Чайки прекрасно вписывается в тот же реформистский контекст. И это при том, что вокруг семьи генпрокурора не первый год роились весьма неприятные слухи, касавшиеся предполагаемых компрометирующих связей его сыновей-бизнесменов. Но каждый раз он находил понимание у первых лиц страны. Так что его отставка может символизировать не частный случай, а, скорее, общее начало обновления силового блока, кураторство над которым получит в качестве замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

Не исключено, что отставка Чайки не последняя в этом ряду. Упорно говорили о возможном уходе главы МВД Колокольцева. Да и назначение Игоря Краснова в Генпрокуратуру РФ может быть компенсировано отставкой Александра Бастрыкина и приходом нового человека в Следком.

Причём, что примечательно, уход Чайки не связан с отставкой всего правительства, поскольку силовики находятся в полной компетенции президента. Но Владимир Путин прекрасно понимает, что их застарелый конфликт с чиновниками не в пользу начавшихся преобразований. Попытки перетягивания каната влияния не принесут никому положительных результатов. И, в первую очередь, государственной системе. Так что не исключено, что и те, и другие начнут выстраивать отношения с чистого листа.